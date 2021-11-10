Моор поздравил полицию с профессиональным праздником

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил полицейских с профессиональным праздником, пожелав им здоровья, успехов в службе, счастья и благополучия.

"Охрана правопорядка, защита прав граждан - одна из важнейших задач государства. Понимая важность, сложность и опасность вашей работы, правительство Тюменской области уделяет самое пристальное внимание улучшению материальной базы и технического обеспечения подразделений регионального УМВД России", - цитирует поздравление Моора официальный портал органов власти региона.