Моор поздравил полицию с профессиональным праздником

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил полицейских с профессиональным праздником, пожелав им здоровья, успехов в службе, счастья и благополучия.
"Охрана правопорядка, защита прав граждан - одна из важнейших задач государства. Понимая важность, сложность и опасность вашей работы, правительство Тюменской области уделяет самое пристальное внимание улучшению материальной базы и технического обеспечения подразделений регионального УМВД России", - цитирует поздравление Моора официальный портал органов власти региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru