Covid-койки в госпиталях Тюменской области свободны на 15 %

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В регионе действуют 18 моногоспиталей для лечения пациентов с коронавирусом, создано 3687 койко-мест, 15 % из них свободны, сообщили интернет-изданию NewsProm.ru в Оперштабе Тюменской области.

С начала пандемии в Тюменской области выявлено 73 882 заболеваний коронавирусом, 59 324 человек выздоровели, 2 476 умерли. По данным на 9 ноября, под медицинским наблюдением находятся 38 322 человека.