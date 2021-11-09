Риск развития хронических заболеваний выявлен у более чем половины тюменских детей

За девять месяцев 2021 года в центрах здоровья Тюмени и Тюменской области комплексное профилактическое обследование прошли 8 822 ребенка. Факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний выявлены у 50,7 % детей, сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Тюменской области.

С целью коррекции состояния здоровья повторно в центры здоровья обратились 3 352, из них в школах здоровья прошли обучение 1 612, курс занятий лечебной физкультурой прошли 565 детей.

Медики отмечают, что развитие профилактического направления и внедрение новых профилактических технологий является одним из приоритетных направлений национального проекта "Здравоохранение", действующего на территории Российской Федерации.