Тюменскому штабу #МыВместе нужны волонтеры для доставки лекарств

Тюменский региональный Штаб помощи #МыВместе ведет набор волонтеров для доставки медикаментов жителям города, находящимся на самоизоляции.

Волонтеры штаба работают совместно с департаментом социального развития Тюменской области с соблюдением мер безопасности. Все они проходят инструктаж по минимизации контакта с заявителями и соблюдению безопасной дистанции. Также добровольцы используют средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептические средства и экраны.

Волонтерами могут стать тюменцы старше 18 лет, прошедшие вакцинацию от COVID-19 или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Для того чтобы стать волонтером, необходимо позвонить в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области, расположенный на базе дворца творчества и спорта "Пионер", по телефону 8 (3452) 29-03-01 и получить всю необходимую информацию дистанционно.