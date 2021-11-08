В Тюменской гордуме рассмотрели ходатайства депутатов и трудовых коллективов о поощрении тюменцев

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании комиссии по поощрениям рассмотрели предложения о внесении записи в Книгу Почета города Тюмени, награждении двух горожан знаком "За волонтерство и милосердие" и еще 47 человек - Благодарностью думы.

В числе предлагаемых к поощрению учителя и воспитатели, медицинский персонал, волонтеры, сотрудники силовых структур, работники культуры. Члены комиссии, представляющие все фракции в городской думе, единогласно поддержали все кандидатуры.

Председатель комиссии по поощрениям, депутат гордумы Надежда Ачкасова подчеркнула, что в Тюмени много людей, достойных признания, важно ценить их вклад в развитие города и общества. "Мы вручаем благодарственные письма и почетные грамоты, отмечаем людей почетными знаками "За волонтерство и милосердие", вносим имена горожан и названия трудовых коллективов в Книгу Почета Тюмени. Люди чувствуют свою значимость, когда получают столь высокие награды", – отметила Надежда Ачкасова.