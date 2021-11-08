Руслан Кухарук поздравил медиков со 100-летием Тюменской станции скорой помощи

Глава Тюмени поздравил коллектив Тюменской станции скорой помощи, которая отмечает юбилей. Сто лет назад 8 ноября при городской больнице начал работать пункт скорой медицинской помощи, работали в нем три фельдшера – Казанцева, Виноградова и Квитко. Об этом Руслан Кухарук сообщил в своем Instagram-аккаунте.
"В скорую приходят самоотверженные люди, которые, несмотря на колоссальную психологическую и физическую нагрузку, готовы посвятить жизнь любимому делу. На Тюменской станции скорой медицинской помощи немало людей, которые более тридцати лет отработали в экстренной службе и внесли вклад в ее развитие, сохранили верность профессии, для кого милосердие – это ключ к добру и гарантия для тюменцев на профессиональную помощь. На память об этом событии я вручил благодарности и подарки сотрудникам скорой", - отметил в посте Кухарук.
Ежедневно специалисты скорой совершают около тысячи выездов в сутки, за год - более 260 тысяч.
Глава города встретился с коллективом станции скорой помощи, посмотрел, как специалисты работают с сообщениями жителей и заверил, что, несмотря на колоссальную нагрузку, медики успешно справляются с работой.
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