QR-коды о вакцинации от covid-19, пройденной более полугода назад, стали недействительными

QR-коды, свидетельствующие о прохождении вакцинации против коронавируса более полугода назад, перестали действовать. Сообщение об этом появляется на сайте госуслуг при сканировании кода.

Для многих неревакцинированных жителей Тюменской области, которым с 8 ноября QR-коды требуются для похода в торговые центры, культурные и спортивные учреждения, это новшество может стать неприятной неожиданностью, так как в постановлении регионального правительства указано, что для вакцинированных QR-коды действуют в течение 12 месяцев.