QR-коды о вакцинации от covid-19, пройденной более полугода назад, стали недействительными

11:18 08 ноября 2021
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QR-коды, свидетельствующие о прохождении вакцинации против коронавируса более полугода назад, перестали действовать. Сообщение об этом появляется на сайте госуслуг при сканировании кода. 

Для многих неревакцинированных жителей Тюменской области, которым с 8 ноября QR-коды требуются для похода в торговые центры, культурные и спортивные учреждения, это новшество может стать неприятной неожиданностью, так как в постановлении регионального правительства указано, что для вакцинированных QR-коды действуют в течение 12 месяцев. 

Теги: вакцинация
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