Школьники льготных категорий на дистанционке будут получать сухпайки

Бесплатные продуктовые наборы во время дистанционного обучения получат ученики из малообеспеченных семей, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.

Выдачу продуктовых наборов будут "осуществлять за счёт средств соответствующих бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся определённого органами осуществляющими функции учредителей образовательных организаций", следует из постановления правительства Тюменской области.

Ранее сообщалось, что с 8 по 13 ноября ученики 5-11 классов школ Тюменской области будут обучаться в дистанционном формате. По мнению регионального правительства, разобщение школьных коллективов на еще одну неделю будут способствовать снижению роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.