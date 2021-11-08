Школьники льготных категорий на дистанционке будут получать сухпайки

11:11 08 ноября 2021
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Бесплатные продуктовые наборы во время дистанционного обучения получат ученики из малообеспеченных семей, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья.

Выдачу продуктовых наборов будут "осуществлять за счёт средств соответствующих бюджетов на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в день по категориям обучающихся определённого органами осуществляющими функции учредителей образовательных организаций", следует из постановления правительства Тюменской области. 

Ранее сообщалось, что с 8 по 13 ноября ученики 5-11 классов школ Тюменской области будут обучаться в дистанционном формате. По мнению регионального правительства, разобщение школьных коллективов на еще одну неделю будут способствовать снижению роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. 

Теги: льготники , образование , обучение , школы , школьное питание
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