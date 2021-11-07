Тюменцы могут распечатать QR-код или показывать его на смартфоне

Торговые центры, цирк, культурные и спортивные учреждения в Тюменской области с 8 ноября начнут пускать посетителей по QR-кодам. Специалисты разъяснили, в каком формате его готовы принимать.

Воспользоваться можно сразу несколькими вариантами: используя его на телефоне, включая фотографию; распечатать и носить с собой или в специальном приложении в смартфоне. Статус кода будут проверять, для этого потребуется документ, удостоверяющий личность. Если данные совпадают, то вас пропустят.

Напомним, за приобретение поддельного сертификата о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность: за это можно лишиться свободы на срок до года, пишет "АиФ - Западная Сибирь".