Волонтеры принесут голышмановским пенсионерам домой продукты и лекарства

Волонтёрский штаб общероссийской акции "Мы вместе" вновь заработал в Голышмановском округе при местном молодежном центре. Добровольцы будут помогать пенсионерам, маломобильным гражданам, людям с хроническими заболеваниями, которые вынуждены соблюдать самоизоляцию. Им принесут продукты или лекарства, а также товары первой необходимости прямо домой.

В Голышмановском округе в предыдущие пики эпидемии коронавируса на помощь землякам пришли около 90 волонтёров разного возраста. Среди них — сотрудники учреждений образования, культуры, спортшколы посёлка Голышманово и просто неравнодушные жители. В оперативной группе доставки — только совершеннолетние граждане. Чтобы присоединиться к волонтерам, нужно обратиться в молодёжный центр.

При этом диспетчерская служба при комплексном центре социального обслуживания населения не прекращала работу. По словам руководителя этого учреждения Светланы Овчинниковой, с начала текущего года до 29 октября здесь обслужили 834 контактных с больными COVID-19 и 791 жителя 65+. В основном, волонтёры КЦСОН закупают по просьбам граждан или развозят лекарства от областной больницы №11.

В нерабочие дни поток заказов увеличился. Часть заявок, поступивших в диспетчерскую службу, переадресовываются штабным добровольцам, пишет "Комсомольская правда –Тюмень".