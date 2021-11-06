Для тюменцев с ОВЗ пройдет конкурс "Особое перо"

Литературно-образовательный форум "Особое перо" пройдет в Тюменской области для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках него пройдет одноименный конкурс, заявки принимаются до конца ноября.

На форуме жители региона представят свои стихи, прозу и песни. До 30 ноября проводится прием работ, жюри оценивает их. С декабря по март пройдут мастер-классы в формате онлайн, а весной 2022 года состоится подведение итогов и награждение победителей. Результатом проведения форума станет сборник "Особое перо", в который войдут лучшие произведения.

На конкурсе представлены номинации "Поэзия", "Проза", "Авторская песня" и "Авторское чтение". В число жюри войдут поэт Екатерина Володина и тюменский писатель Сергей Козлов, пишет "Вслух.ру".

"Департамент культуры предложил нам придумать новый творческий проект и подать заявку на грант губернатора. Мы подумали, почему бы не сделать областной литературно-образовательный форум "Особое перо"? Ведь авторы с особенностями здоровья, пишущие люди, есть в каждом районе. Целью проекта было привлечь не менее 70 авторов, у нас принято уже более 80 заявок. Приятно, что среди них много новых имен", - сообщила специалист по работе с инвалидами регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина.