Проект "Территория спорта" открывает новые возможности для молодежи Омутинского

Три разновозрастных клубных формирования для детей и подростков открылись в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних села Омутинское в конце октября в рамках проекта "Территория спорта".

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, участники не только познакомились друг с другом, но и проверили свои знания по спортивной тематике. Снять эмоциональную нагрузку помогли первые занятия в тренажерном зале с руководителем проекта Ингой Данченко.

В центре можно поддержать здоровье, приобщиться к спорту, полезно провести досуг – к такому выводу пришли подростки на тренинге знакомства. Ребята рассказали психологу о себе, своих увлечениях, о чем мечтают, чего хотят, определили, как будут обращаться друг к другу при встречах.

Спортивное пространство оборудовано новыми тренажерами. Однако главной целью является не прокачка огромных мышц, а укрепление организмов детей и подростков, ускорение роста.

Инициаторы проекта надеются, что "Территория спорта" станет пространством, где любой ребенок сможет выразить себя и поделиться своими мыслями с другими.