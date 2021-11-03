Более 28 тысяч тюменцев приняли участие в зеленой акции

В Тюменской области подвели итоги Всероссийского экологического субботника "Зелёная Россия", которая проходила в сентябре.

В рамках субботника на территории Тюменской области было проведено 24 мероприятия, в них участвовали 28 058 человек. Добровольцы собрали 3 795 кубометров мусора и хлама, расчистив территорию в 1 221 гектар, сообщили в департаменте недропользования и экологии.

Акция "Зелёная Россия" является значимым событием, ее активно поддержали администрации городских округов и муниципальных районов, учреждения, предприятия и неравнодушные граждане. Основная цель — улучшение экологической обстановки в регионе, повышение уровня экологической культуры населения.