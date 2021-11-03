Постояльцы тюменских домов-интернатов прошли вакцинацию от коронавируса

На 1 ноября в домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области провакцинировано более 3,6 тысячи получателей социальных услуг - это 97%, сообщили в региональном департаменте соцразвития.

Также социальные работники оказывают содействие в вакцинации пожилых граждан, которых они обслуживают на дому. Уже привиты более 2,7 тысячи обслуживаемых граждан.

С апреля прошлого года работники стационарных организаций социального обслуживания населения работали в полной изоляции и находились в течение 14 дней рядом со своими подопечными, при этом обязательным требованием перед заходом на смену было тестирование во избежание заболеваемости как среди сотрудников, так и среди проживающих.