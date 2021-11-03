93% соцработников Тюменской области привились от коронавируса

93% сотрудников сферы социальной защиты населения Тюменской области, кроме имеющих медицинские противопоказания, полностью вакцинированы. Прежде всего это специалисты, которые непосредственно работают с гражданами, оказывая им социальные услуги и предоставляя меры социальной поддержки.
В домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области провакцинировано более 3,6 тысячи получателей социальных услуг (это 97%). Напомним, что с апреля прошлого года работники стационарных организаций социального обслуживания населения работали в полной изоляции и находились в течение 14 дней непосредственно рядом со своими подопечными, при этом обязательным требованием перед заходом на смену было тестирование во избежание заболеваемости как среди сотрудников, так и среди проживающих.
Также социальные работники оказывают содействие в вакцинации пожилых граждан, которых они обслуживают в домашних условиях. Уже привиты более 2,7 тысяч обслуживаемых граждан.
Несмотря на то, что личный прием граждан в органах социальной защиты населения приостановлен до 31 декабря 2021 года, специалисты продолжают прием заявлений и обращений в электронном виде, назначение и выплату мер социальной поддержки, оказывают социальные услуги на дому одиноким и одиноко проживающим гражданам.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru