93% соцработников Тюменской области привились от коронавируса

10:23 03 ноября 2021
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admtyumen.ru

93% сотрудников сферы социальной защиты населения Тюменской области, кроме имеющих медицинские противопоказания, полностью вакцинированы. Прежде всего это  специалисты, которые непосредственно работают с гражданами, оказывая им социальные услуги и предоставляя меры социальной поддержки.

В домах-интернатах и отделениях временного проживания Тюменской области провакцинировано более 3,6 тысячи получателей социальных услуг (это 97%). Напомним, что  с апреля прошлого года работники  стационарных организаций социального обслуживания населения  работали в полной изоляции и находились в течение  14 дней непосредственно рядом со своими подопечными, при этом обязательным требованием перед заходом на смену было тестирование во избежание  заболеваемости как среди сотрудников, так и среди  проживающих.

Также социальные работники оказывают содействие в вакцинации пожилых граждан, которых они обслуживают в домашних условиях. Уже привиты более 2,7 тысяч обслуживаемых граждан.

Несмотря на то, что личный прием  граждан  в органах социальной защиты населения  приостановлен до 31 декабря 2021 года,  специалисты продолжают прием заявлений и обращений в электронном виде, назначение и выплату мер социальной поддержки, оказывают социальные услуги на дому  одиноким и одиноко проживающим гражданам.

Теги: вакцинация
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