Обязательной вакцинации детей нет в планах - Оперштаб

В соцсетях обсуждается письмо депздрава Тюменской области о подготовке детских поликлиник к вакцинации от COVID-19, некоторые полагают, что за этим скрываются планы по обязательной вакцинации детей. В Оперштабе заявили, что "это не соответствует действительности".

Планов по обязательной вакцинации детей от COVID-19 не существует. Вопрос о вакцинации детей от COVID-19, действительно, публично обсуждается официальными лицами уже продолжительное время. Проводятся соответствующие медицинские исследования.

В случае если вакцинация детей будет признана безопасной и введена, она будет носить исключительно добровольный характер. В соответствии с российским законодательством для вакцинирования ребенка необходимо добровольное письменное согласие родителей.

"При этом запрос на детскую вакцинацию со стороны родителей реально существует, поэтому департамент здравоохранения проводит мониторинг технической готовности медучреждений к детской вакцинации - на случай, если такое решение будет принято", - пояснили в оперштабе.