Тюменцам предлагают от гриппа и коронавируса прививаться одновременно

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Минздрав разрешил совмещать прививки от коронавируса и гриппа. Такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V", сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Поставить обе прививки тюменцы могут в Едином центре вакцинации, который открылся в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 1 ноября. Дефицита вакцин нет, работают 11 постов, Большое пространство манежа позволяет развести потоки, не создавая скопления людей, отметили в Оперштабе.