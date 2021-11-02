Тюменцам предлагают от гриппа и коронавируса прививаться одновременно

15:53 02 ноября 2021
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Фото - https://vk.com/aleksandr__moor

Минздрав разрешил совмещать прививки от коронавируса и гриппа. Такие изменения официально внесены в инструкцию по применению "Спутника V", сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова. 

Поставить обе прививки тюменцы могут в Едином центре вакцинации, который открылся в Легкоатлетическом манеже в Тюмени 1 ноября. Дефицита вакцин нет, работают 11 постов,  Большое пространство манежа позволяет развести потоки, не создавая скопления людей, отметили в Оперштабе. 

Теги: вакцинация
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