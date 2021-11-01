Штраф в 15-40 тысяч рублей грозит тюменцам за несоблюдение карантина по коронавирусу

14:14 01 ноября 2021
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Больные COVID-19 и контактные лица за нарушение режима самоизоляции могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова в Telegram-канале Оперштаба. 

По словам Распоповой, сотрудники РПН и полиции проводят совместные проверки соблюдения режима изоляции на дому заболевшими и контактными лицами. За октябрь выборочно проверено пребывание по месту регистрации трех тысяч человек. 

"Контактные лица подлежат изоляции на период 14 дней с момента последнего контакта заболевшим, заболевшие подлежат изоляции до получения отрицательного результата",  - напомнила Распопова. 

Контактировавшие с covid-больными не считаются контактными, если сами переболели или прошли полный курс вакцинации, отметили в РПН.

Теги: карантин , коронавирус , Роспотребнадзор , штрафы
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