Штраф в 15-40 тысяч рублей грозит тюменцам за несоблюдение карантина по коронавирусу

Больные COVID-19 и контактные лица за нарушение режима самоизоляции могут быть оштрафованы на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова в Telegram-канале Оперштаба.
По словам Распоповой, сотрудники РПН и полиции проводят совместные проверки соблюдения режима изоляции на дому заболевшими и контактными лицами. За октябрь выборочно проверено пребывание по месту регистрации трех тысяч человек.
"Контактные лица подлежат изоляции на период 14 дней с момента последнего контакта заболевшим, заболевшие подлежат изоляции до получения отрицательного результата", - напомнила Распопова.
Контактировавшие с covid-больными не считаются контактными, если сами переболели или прошли полный курс вакцинации, отметили в РПН.
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