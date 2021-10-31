В Тюмени действует микрореабилитационный центр на дому

Тюменский областной центр реабилитации инвалидов реализует инновационный социальный проект "Мы рядом". Для этого была запущена служба под названием "Микрореабилитационный центр на дому". В ней работают специалисты медицинской, социальной, психологической, педагогической направленности.
Как сообщили в областном департаменте социального развития, специалисты прошли обучение на стажировочных площадках Фонда в реабилитационных центрах Вологодской и Московской областей. Для организации работы службы закупили мобильное оборудование.
Служба работает с детьми-инвалидами и членами их семей, находящимися в трудной жизненной ситуации. На дому специалисты проводят диагностику и реабилитацию ребенка, помогают родителям адаптировать пространство для нужд реабилитации, обучают навыкам ухода, основным способам и техникам восстановления здоровья детей, которые они в дальнейшем могут использовать самостоятельно.
В 2021 году реабилитацию по новой технологии проходят 10 ребят с инвалидностью. Всего за период реализации проекта, а он продлится до сентября 2022 года, планируется охватить 20 человек.
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