В Тюмени действует микрореабилитационный центр на дому

Тюменский областной центр реабилитации инвалидов реализует инновационный социальный проект "Мы рядом". Для этого была запущена служба под названием "Микрореабилитационный центр на дому". В ней работают специалисты медицинской, социальной, психологической, педагогической направленности.

Как сообщили в областном департаменте социального развития, специалисты прошли обучение на стажировочных площадках Фонда в реабилитационных центрах Вологодской и Московской областей. Для организации работы службы закупили мобильное оборудование.

Служба работает с детьми-инвалидами и членами их семей, находящимися в трудной жизненной ситуации. На дому специалисты проводят диагностику и реабилитацию ребенка, помогают родителям адаптировать пространство для нужд реабилитации, обучают навыкам ухода, основным способам и техникам восстановления здоровья детей, которые они в дальнейшем могут использовать самостоятельно.

В 2021 году реабилитацию по новой технологии проходят 10 ребят с инвалидностью. Всего за период реализации проекта, а он продлится до сентября 2022 года, планируется охватить 20 человек.