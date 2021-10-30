Тюменские автоинспекторы напомнят молодым водителям правила безопасности

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области запланировали провести в ноябре кампанию в социальных сетях, направленную на обеспечение безопасности молодых участников дорожного движения. В том числе будет использована шоковая пропаганда.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, акцию посвятят всемирному дню памяти жертв ДТП. По мнению инспекторов, молодежь недооценивает риск стать жертвой аварии, не соблюдает Правила дорожного движения, зачастую сознательно.

В этом году в Тюменской области произошло 460 ДТП с участием молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, в них погибли 29 человек, 720 ранены. Это каждый пятый погибший и каждый четвертый раненый из общего числа аварий.

В рамках социальной кампании для молодых участников движения будут изготовлены короткие видеоролики о последствиях аварийных ситуаций, которые водители и пешеходы зачастую моделируют на дорогах сами, пренебрегая элементарными нормами безопасности: не соблюдая скоростной режим, не пристегивая ремни безопасности, а также управляя транспортом в состоянии опьянения. Для создания этих роликов будут привлечены студенты.