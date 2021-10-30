Бот "КиберСкрепка" объединит школьников Ишима и Тобольск

Школьники Ишима и Тобольска с 1 ноября получат доступ к боту "КиберСкрепка" в социальной сети "ВКонтакте". Ребята в возрасте от 13 до 16 лет будут выполнять задания и получать за это призы.

По легенде, "КиберСкрепка" планировала разыграть подарки среди школьников, но её планам помешал вирус, которым она заразилась. Остановить вирус поможет игра.

В течение 10 дней школьникам будут приходить задания от ВК-бота трех уровней: "Легкий", "Средний", "Сложный", сложность выбирает сам участник. За их прохождение подростки получат баллы, а их можно будет обменять на призы. Главный приз — наушники AirPods 2.

Задания направлены на развитие креативного мышления и творческих навыков. Участники будут записывать короткие видеоролики, создавать мемы, сочинять стихи, готовить блюда с родителями и рассказывать о своих талантах. Также они погрузятся в сферу медиа, попробуют себя в роли активных пользователей TikTok и Instagram, пишет "Мегатюмень".

"Мы предлагаем учащимся 7-9 классов попробовать себя в новых направлениях, прокачать креативность и провести время с пользой", — отметила менеджер проекта "КиберСкрепка" Дарья Моор.