В Тюмени стартует онлайн-марафон для активных семей

Открытый онлайн-марафон для тюменских семей пройдет с 2 по 8 ноября. Участники смогут больше узнать о здоровом образе жизни, а самая активная семья получит приз.

В проекте могут принять участие родители вместе с детьми от 6 до 18 лет. Марафон будет состоять из ежедневных заданий и мини-эфиров от экспертов. Спикерами выступят: врач-нутрициолог Светлана Пан, специалист по детскому здоровью Татьяна Третьякова, педагог-психолог Леся Хлебникова и фитнес-тренер Екатерина Кудрявцева. Они расскажут о здоровом образе жизни, режиме дня и правильном питании, физическом и психическом здоровье.

Для участия необходимо вступить в группу Киберпатруль Тюменской области во "ВКонтакте" и написать "Я хочу в марафон" в сообщения группы. Далее заполнить анкету и получить приглашение в специальный закрытый чат для всех участников марафона. В чате родители будут общаться с другими участниками и получать задания от организаторов.

Выполненные задания участники будут публиковать на личных страницах соцсети, за каждое выполненное задание и прослушанные лекции начисляются баллы. Набравший наибольшее их количество получит в подарок увлажнитель воздуха. Итоги объявят 8 ноября, пишет " АиФ - Западная Сибирь".