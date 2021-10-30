Волонтёры на улицах Тюмени разъясняют горожанам covid-ограничения

14:36 30 октября 2021
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Фото - https://vk.com/tmnourhome

Cто бригад волонтёров задействовали для того, чтобы они информировали жителей Тюмени о действующих ограничениях, направленных на нераспространение covid-19, сообщили в администрации города. 

Ежедневно в управах административных округов проходят инструктажи, выдаются памятки и графики. На каждом маршруте работают по два-три человека.

Среди волонтеров — представители структурных подразделений управ, детско-юношеских спортивных школ и желающие поработать в этом направлении. Все они ходят строго в медицинских масках. У них есть бейдж.

"Главная цель каждого рейда — проинформировать людей, предоставить данные о принятых мерах, направленных на нераспространение заболевания. Если в процессе патрулирования возникнут форс-мажорные обстоятельства, то волонтеры должны обратиться к куратору и сообщить о ситуации", - сообщили в администрации.

Профилактические рейды будут проводиться ежедневно до 8 ноября.

Теги: администрация Тюмени , волонтеры , коронавирус , рейд
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