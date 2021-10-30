Директором Тюменского театра кукол стал Роман Явныч

Директором Тюменского театра кукол стал Роман Явныч, до назначения он работал заместителем директора ГТРК "Регион-Тюмень", курировал работу службы информационных программ, был автором и ведущим нескольких проектов.

Для театра кукол Явныч человек не чужой: с 1999 по 2005 год он работал здесь артистом. Именно в театре начал свою профессиональную деятельность сразу после срочной службы в Российской армии. К тому же у Явныча профильное образование - в 2006 году он окончил Тюменский Государственный институт культуры по специальности "Режиссёр театрального коллектива", сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Отмечается, что Роман Явныч занимает активную жизненную позицию, является депутатом гордумы, пропагандирует здоровый образ жизни, занимается зимним плаванием. Женат, воспитывает троих детей.