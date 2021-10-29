В Тюмени у ДК "Железнодорожник" задымился паровоз

Предстоящий 90-летний юбилей первого паровоза серии ФД ("Феликс Дзержинский") сотрудники Тюменского региона СвЖД отметили необычным мероприятием. Горожане и воспитанники детской железной дороги могли наблюдать, из трубы установленного у ДК "Железнодорожник" паровоза ФД 21-3031 в течение нескольких минут из его трубы выходил дым.

Железнодорожники наглядно продемонстрировали собравшимся устройство парового локомотива, а также рассказали множество исторических фактов о паровозах "Феликс Дзержинский".

Паровоз ФД 21-3031 с изображением пятиконечной звезды прибыл в депо Тюмень осенью 1941 года в партии разбитых и списанных машин. Он не раз побывал под бомбежками и артобстрелами, у него был пробит котел, почти полностью разрушена изоляция, имелось множество пробоин и вмятин. Комсомольская бригада Михаила Ковязина восстановила и модернизировала паровоз. Потом он возил тяжеловесные составы и имел надпись на борту "Лучший паровоз сети дорог СССР".

В 1987 году, в канун столетия локомотивного депо Тюмень, отреставрированный паровоз ФД 21-3031 установили возле ДК "Железнодорожник" в память о боевом и трудовом героизме тюменских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Арт-объект не раз становился героем сюжетов и документальных фильмов о войне. В этом году, накануне Дня Победы, на паровозе была установлена подсветка, которая зажигается ежедневно по вечерам.



Паровоз ФД носит имя первого народного комиссара путей сообщения Феликса Дзержинского. В апреле 1931 года в СССР был разработан эскизный проект нового типа товарного паровоза с осевой формулой 1-5-1 и с давлением на ось в 20 тонн, а 4 ноября этого же года первый ФД повез из Луганска в Москву поезд с рабочей делегацией завода, которая рапортовала правительству о сдаче в эксплуатацию первого паровоза из новой серии. Его мощность достигала 2600 лошадиных сил, а позже ее довели до 3000, превзойдя мощность паровозов всех предыдущих серий. Всего в стране было выпущено 3211 паровозов серии ФД. Они предназначались для работы на самых грузонапряженных направлениях, на них работали лучшие машинисты и ставили рекорды стахановцы, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.