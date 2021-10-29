Тюменцы смогут получить водительские удостоверения в нерабочие дни

16:06 29 октября 2021
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Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Тюменской области во время локдауна продолжат работу, услуги можно будет получить по предварительной записи на портале госуслуг.

Государственные услуги по регистрации транспорта, выдаче водительских удостоверений и по линии технического надзора в Тюмени, в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД на улице 50 лет Октября, 63, будут предоставляться 30 октября, а также со 2 по 6 ноября в обычном режиме. 31 октября и 7 ноября – выходные дни, сообщили в Госавтоинспекции. 

В регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД в городах и районах Тюменской области государственные услуги по линии ГИБДД будут предоставляться с 1 по 7 ноября по отдельным графикам, которые будут размещены в помещениях Госавтоинспекции.

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