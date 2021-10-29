В тюменском военном комиссариате провели день призывника

Всероссийский день призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября для повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи. В Тюмени мероприятие решили провести накануне, совместив с предстоящей отправкой партии призывников на военную службу.

На плацу военного комиссариата сегодня будущих защитников родины приветствовали военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, депутат облдумы Юрий Барначук, замглавы города Петр Вагин и председатель комитета солдатских матерей Раиса Белуцкая.

Обращаясь к призывникам, военный комиссар отметил, что за время пребывания на сборном пункте в Тюмени молодые люди получили необходимую одежду и зимнюю форму, ознакомились с армейским бытом, добавив, что в большинстве частей проведена модернизации и созданы комфортные условия для проживания и прохождения службы.

"Главное, что вы должны принести в части, - сибирский дух, дух товарищества, дух дружбы и крепости сибирской воли. Помните, что вы наследники воинов-сибиряков, которые внесли наиболее значимый вклад в разгром фашизма под Москвой. надеюсь, что Тюменская земля будет гордиться вами. Желаю вам совершенствоваться, вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. Помните, что вы мужчины - будущие отцы, защитники своей семьи, своего дома - а значит, и защитники свой тюменской земли и большой родины - России", - обратился с наставления к призывникам Алексей Куличков.

После торжественной части и показательного выступления воспитанников "Аванпоста", ребята пообщались с курсантами ТВВИКУ и узнали о современном оснащении сухопутных войск, осмотрели армейский транспорт, изучили устройство пожарных машин, а также посоревновались в сдаче нормативов ГТО.

По словам представителей комиссариата, ребята будут служить в военно-космических, сухопутных войсках и в Нацгварии, завтра они отбывают в пункт подготовки, который находится в Ленинградской области, в зависимости от специализации они там пробудут от одного до трех месяцев.