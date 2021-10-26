В Тюмени готовятся отметить день рождения Конька-Горбунка

В Тюмени стартует культурный проект "Мой Конёк", посвящённый дню рождения легендарного и любимого сказочного персонажа Конька-Горбунка.

Впервые его отметили 28 октября 2019 года, и чествование этого литературного героя уже становится доброй традицией. Она позволяет не только напомнить о творчестве замечательного земляка, автора сказки Петра Ершова, но и говорить с молодым поколением об истории и культуре, любви к Родине. Герой знаменитой сказки с годами не утратил популярность, а историю о добром, веселом и забавном маленьком персонаже знают взрослые и дети во всем мире. Кроме того, сам Конёк-Горбунок уже стал туристическим брендом Тюменской области.

Дата 28 октября выбрана не случайно, именно в этот день в октябре 1834 года знаменитая сказка была опубликована впервые. И несмотря на прошедшие годы, произведение остаётся не только интересным, но и поучительным. Вряд ли кто-то станет спорить сегодня о его актуальности. Ведь история, рассказанная Ершовым, наглядно показывает ценность дружбы, доброты, взаимопомощи, учит не терять надежды в любых обстоятельствах.

Тюменское концертно-театральное объединение приглашает детей и их родителей отпраздновать этот праздник вместе. Чтобы стать участником, нужно написать письмо Коньку-Горбунку на онлайн-почту konek-gorbunok@internet.ru и поздравить любимого персонажа. Авторы самых интересных писем обязательно будут отмечены.

Кроме того, поклонников сказки ждут интересные и разнообразные мероприятия. В рамках проекта откроется выставка театральных костюмов "Конёк – ожившие страницы" (Санкт-Петербург), ожидается выступление театра Моды из Челябинска, также будет объявлен онлайн конкурс "На волне Ершова" ("Ершов House").

Вспомнят автора и в популярных соцсетях: акция "ТикТокЕршов" предложит создать креативное видео, посвящённое жизни и творчеству Ершова. С октября по декабрь пройдет акция "Новогодняя мастерская Ершов+". Участников также ждут и другие интересные культурные события.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П. П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Надежда Казначеева.