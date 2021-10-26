Как вырастить счастливого ребенка и не чувствовать перед ним вины?

В Тюменской области в течение года проходят прямые эфиры в рамках форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll", в которых психологи и другие эксперты помогают родителям разобраться в сложных вопросах воспитания детей и общения с ними. Очередная онлайн-встреча пойдет 28 октября с 18:00 до 20:00.

"Все родители хотят, чтобы дети стали успешными в жизни: хорошо учились, обходили стороной неприятности и занимались любимым делом, когда вырастут. Взрослые испытывают чувство вины за то, что слишком требовательны или, напротив, уделяют слишком мало внимания детям. Психические нарушения и травмы родителей влияют на жизнь ребенка, а слова и действия становятся вкладом в его успех в будущем. Как найти золотую середину и воспитать счастливого ребенка?", - на этот и другие вопросы собираются ответить участники трансляции.