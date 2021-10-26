Моор: 80% взрослого населения Тюменской области будет вакцинировано от коронавируса к 5 января

Губернатор Александр Моор на заседании президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с COVID-19 сегодня заявил, что к 5 января 2022 года охват вакцинацией против коронавируса в Тюменской области достигнет 80%.

После введения обязательной вакцинации для ряда категорий граждан люди стали в четыре раза активнее прививаться, отметил в свое докладе глава региона.

"При сохранении текущих темпов охват вакцинации 80 % взрослого населения, а для нас это цель в 937 000 человек, расчетно планируется достигнуть к 5 января 2022 года”, - сообщил Александр Моор.

За весь период вакцинации в регион поступило боле 809 тысяч комплектов вакцин, дефицита в препаратах нет, прививочные пункты работают без сбоев. На сегодня в регионе полный курс вакцинации прошли 613 442 человека, или 52,3% взрослого населения, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.