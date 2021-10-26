133 класса и две школы Тюменской области закрыты из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID

В Тюменской области в связи с заболеванием ОРВИ закрыто 99 классов в 31 школах, в которых учатся 2 324 детей, и одна группа в детском саду. Полностью закрыты две малокомплектные школы, где обучаются 155 детей, сообщили изданию Newsprom.ru в Оперштабе.

В связи с коронавирусом закрыто 34 класса в 18 школах, диагноз подтвердился у 69 детей, также закрыто 90 групп в 50 детсадах. Всего коронавирусной инфекцией заболели 73 ребенка и 19 педагогов.

В городе Тюмени из-за ОРВИ закрыты 16 классов в 6 школах, в которых обучается 501 ученик, из-за COVID-19 - 14 классов в шести школах (заболели 29 детей), также закрыто 38 групп в 18 детсадах - коронавирусом заразились 28 детей и 10 сотрудников.

Отметим, с 30 октября по 7 ноября все школы региона на каникулах, в том числе педагогический состав, ссузы и вузы, учреждения дополнительного образования на этот же срок приостанавливают свою работу.