Психологи МЧС рассказали тюменским детям о правилах безопасного поведения в городе

Психологи Главного управления МЧС России по Тюменской области провели интерактивное занятие по формированию культуры безопасного поведения Встреча с детьми прошла в школе № 92 города Тюмени, сообщили в пресс-службе ведомства.

Одна из задач мероприятия - формирование ответственного отношения подрастающего поколения к собственной безопасности и безопасности окружающих, развитие внимательности.

Специалисты психологической службы на уроке разобрали с детьми виды опасностей, с которыми можно столкнуться на улице, а также изучили правила безопасного поведения в городской среде. Школьники узнали, как общаться с незнакомыми людьми, выполнили упражнение на формулировку четкого и уверенного отказа незнакомцам на их просьбы сесть в автомобиль или помочь донести что-то до квартиры.