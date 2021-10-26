Психологи МЧС рассказали тюменским детям о правилах безопасного поведения в городе

09:15 26 октября 2021
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72.mchs.gov.ru
| Фото: 72.mchs.gov.ru

Психологи Главного управления МЧС России по Тюменской области провели интерактивное занятие по формированию культуры безопасного поведения Встреча с детьми прошла в школе № 92 города Тюмени, сообщили в пресс-службе ведомства.  

Одна из задач мероприятия - формирование ответственного отношения подрастающего поколения к собственной безопасности и безопасности окружающих, развитие внимательности.

Специалисты психологической службы на уроке разобрали с детьми виды опасностей, с которыми можно столкнуться на улице, а также изучили правила безопасного поведения в городской среде. Школьники узнали, как общаться с незнакомыми людьми, выполнили упражнение на формулировку четкого и уверенного отказа незнакомцам на их просьбы сесть в автомобиль или помочь донести что-то до квартиры.

Теги: безопасность , МЧС , образование , психологи
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