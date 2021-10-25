Роспотребнадзор рассказал, к какой дате тюменцы обязаны вакцинироваться против коронавируса

Обязательная вакцинация против коронавируса для ряда категорий граждан в Тюменской области введена с 18 октября. В регионально управлении Роспотребнадзора сообщили даты, после которых невакцинированных будут отстранять от работы.

Работодатели должны организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 12 ноября, вторым компонентом - до 3 декабря. Непривитых начнут отстранять от работы с 12 ноября - если нет ни одной прививки, и с 3 декабря - если вакцинация не завершена, говорится на сайте РПН.

"Работники, которые отказались поставить прививку и не предоставили справку врачебной комиссии о наличии медотвода, должны быть отстранены от работы. На дистанционный режим должны быть переведены работники, имеющие официальное медицинское заключение о наличии медотвода от прививки", - отметили в ведомстве.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости коронавирусом обязательной вакцинации подлежат работающие в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социального обслуживания, на объектах общественного питания, транспорта общего пользования, а также граждане, оказывающие бытовые услуги. Кроме этого, обязательная вакцинация коснется работников МФЦ, вахтовиков, призывников, государственных и муниципальных служащих.

Требование вакцинироваться не распространяется на людей, имеющих медицинские противопоказания.