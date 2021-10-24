Тюменцы могут отправить посылку за рубеж Почтой России

Тюменцы могут воспользоваться услугами Почты России, чтобы отправить посылку в другую страну. На сайте и в мобильном предложении организации можно воспользоваться калькулятором, который рассчитает сумму и срок доставки по необходимым параметрам.

Как рассказали в пресс-службе УФПС по Тюменской области, при отправке за границу калькулятор покажет сроки доставки только до определенной страны. Дальше посылка проходит таможню, поэтому доставка посылки до получателя займет чуть больше времени.

Если клиент впервые отправляет посылку за рубеж, то ему следует изучить информацию о габаритах отправляемых посылок и список разрешенных товаров для отправки. Вся информация есть на сайте почты. Важно помнить о необходимости задекларировать товарное вложение в международную посылку. Таможенная декларация для международных посылок с товарным вложением обязательна, за исключением четырех стран: Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В эти страны можно отправить посылку без таможенного декларирования.

Международную посылку также можно отправить с курьером, как ЕМС-отправление. В таком случае у клиента должен быть на руках распечатанный бланк с адресом, заполненный на сайте Почты России. Достаточно заполнить информацию в онлайн-калькуляторе на сайте или в мобильном приложении и выбрать опцию "вызов курьера", однако она доступна пока лишь жителям Тюмени и Тобольска.

Оплатить услугу также можно в режиме онлайн. Если вес изменится после взвешивания посылки в отделении, то разница в стоимости будет возвращена или снята с банковской карты отправителя, пишет "Мегатюмень".