Предпринимательница из Тобольска запустила кулинарные мастер-классы

Предпринимательница из Тобольска Евгения Васютина благодаря поддержке центра занятости смогла открыть кулинарную студию. За почти три года здесь провели более 700 мастер-классов, а компания продолжает пользоваться различными видами господдержки.

Евгения Васютина по образованию учитель биологии и химии, но с детства увлекалась кулинарией и вместе с сестрой любила готовить торты по разным рецептам. Раньше она занималась автомобильным бизнесом, но в какой-то момент осталась без работы с долгами по кредитам. Первым шагом было начать печь торты на дому. Когда заказов стало много, возникла идея найти место, где можно будет заниматься этим профессионально. После мониторинга рынка было принято решение открыть не пекарню, а кулинарную студию, в которой можно будет не только готовить на заказ, но и учить этому всех желающих.

Тогда предпринимательница обратилась в Центр занятости, где идею одобрили. За неделю удалось собрать пакет документов, чтобы получить финансовую помощь в размере 192 тыс. рублей. На эти средства получилось закупить духовые шкафы, холодильное оборудование, миксер, необходимую мебель. За аренду пришлось платить самостоятельно, но уже через полгода Евгения Васютина нашла муниципальное помещение побольше через администрацию Тобольска, пишет ИА "Тюменская линия".

"Я пользуюсь всеми государственными программами и видами поддержки предпринимателей. Недавно получила субсидию от администрации за возмещение понесенных расходов за предыдущий календарный год из-за пандемии. Многие не знают, что есть различные виды поддержки от государства", - отметила предпринимательница.

По ее словам, чтобы начать заниматься своим делом, необходимо развиваться самому, изучать законы, узнавать о мерах поддержки.