Тюменцы прошли в финал премии "Студент года-2021"

Тюменцы примут участие во Всероссийском этапе премии "Студент года-2021". В финал прошли 9 студентов и 9 студенческих объединений Тюменской области.

Всего по итогам заочного Всероссийского этапа финалистами стали 1 000 студентов из 71 региона России. Тюменскую область в финале будут представлять 4 студента и 6 студенческих объединений от высших учебных заведений, и 5 студентов и 3 студенческих объединения от профессиональных образовательных организаций. Финалы пройдут в ноябре 2021 года.

Победителей выявят конкурсные испытания. Участников ждут как индивидуальные задания, так и коллективные: тестирования, кейсы, открытые уроки, ролевые игры, дебаты. Их будут оценивать общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности, пишет "Мегатюмень".

"Здорово, что в Тюменской области столько талантливых ребят. Мы с нетерпением ждем финал и надеемся, что наших студентов ждет успех. В ближайшее время мы планируем организовать встречу финалистов с победителями премии прошлых лет, чтобы ребята обменялись опытом, а участники этого года настроились на финал", – сообщила руководитель Студенческого центра Тюменской области и член оргкомитета регионального этапа премии "Студент года-2021" Екатерина Козеева.