Поселок Боровский стал призером конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Поселок Боровский Тюменского района стал призером всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ".

Конкурс проходил в 2021 году уже в пятый раз, его федеральным координатором выступает Министерство экономического развития РФ. В этом году поселок Боровский заявился сразу в нескольких номинациях конкурса. Призовое место принесло муниципалитету денежное вознаграждение, которое будет направлено на благоустройство поселка.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, боровчане рассказали о своем уличном спортивном объекте – площадке для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Как отметила глава муниципального образования Светлана Сычева, эта спортплощадка притягивает жителей, независимо от возраста, уровня спортивной подготовки и состояния здоровья.

На месте ее обустройства сначала демонтировали обветшавшие малые архитектурные формы, выровняли и заасфальтировали основание, уложили бесшовное резиновое покрытие. После установили изогнутые разноуровневые и параллельные брусья, вертикальные поручни для колясочников и рукоход-молот.