Тюменские автоинспекторы усилят контроль за правилами перевозки детей

Перед началом осенних школьных каникул сотрудники ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей и напомнят о соблюдении ПДД в рамках профилактического мероприятия "Внимание, каникулы!".

В каникулярное время трафик перевозок детей в легковых автомобилях увеличивается, поэтому автоинспекторы проведут рейды у школ и дошкольных учреждений по выявлению нарушений правил перевозки ребят, а в самих школах – уроки дорожной безопасности. В каждом муниципалитете в образовательных учреждениях разместят обращения руководителей территориальных отделов ГИБДД к родителям.

Кроме того, сотрудники ГИБДД специально перед каникулами записали "видеоминутки" по дорожной безопасности, которые педагоги покажут детям, как напоминание о необходимости каждый день соблюдать дорожные правила.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, с начала года в регионе выросло количество ДТП, в которых детей перевозили без удерживающих устройств, при этом травмированы 13 юных пассажиров до 12 лет.