В Тюмени провели школу здоровья на тему детского иммунитета

"Школу здоровья для родителей" провели тюменские врачи. На лекции, которая также транслировалась онлайн, говорили о том, почему дети могут часто болеть в первый год посещения детского сада, как с этим справиться.

Врач аллерголог-иммунолог Юлия Яснова рассказала, что важно перед походом в садик снизить уровень стресса у малыша. Несколько часов в день уделять спокойному отдыху, практиковать экологичные способы решения конфликтов в семье, больше общаться с ребенком.

"Адаптироваться в новом месте ребенку помогут ритмичный спорт, водные процедуры и релаксационные занятия, арт-терапия или другие психологические практики для детей, а также соблюдение его личных правил и границ", – подчеркнула специалист.

Доктор также рекомендовала мамам и папам постепенно подготовить детей к ранним подъемам в сад: каждый день будить ребенка на пять минут раньше. Так можно избежать ежедневного утреннего стресса в будущем, пишет "Тюменская область сегодня".

Если привлечь бабушек или дедушек к процессу, например, они будут отводить внука в садик, то это снизит стресс от разлуки с мамой, считает Юлия Яснова.