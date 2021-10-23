В Тюменской области растет численность населения

В Тюменской области проживает 1 млн 548,9 тыс. человек. За год население увеличилось на 9,1 тыс. человек. Этому способствовала высокая рождаемость и миграционный поток.

По данным Тюменьстата, за семь месяцев 2021 года в регионе родилось 10 тысяч 539 малышей – чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время в наш регион переехали 30 тыс. 799 человек, что тоже больше, чем годом раньше. Из других регионов России прибыли на постоянное место жительства 26 тыс. 141 человек. 4 тыс. 431 гражданин перебрались из стран СНГ, еще 227 сменили прописку из дальнего зарубежья, пишет "Вслух.ру".

Отметим, Тюмень заняла второе место среди самых быстрорастущих городов Европы, и специалисты прогнозируют прирост минимум до 2025 года. Областная столица стабильно входит в топ-5 лучших для карьеры по мнению жителей, занимает верхние позиции в рейтингах по качеству дорог и благоустройству. Кроме того, по оценкам аналитиков, в области увеличилось число богатых семей.