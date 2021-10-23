Тюменские студенты соберут макулатуру на переработку

10:39 23 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
pixabay.com

Тюменские участники экообъединения 5R из числа студентов проведут сбор макулатуры, присоединиться к акции могут все желающие. Дата мероприятия известна: 28 октября, место пока уточняется.

Название организации сложилось из пяти принципов экологичного образа жизни: refuse, reduсe, reuse, recycle, recover. Главные активисты зеленого движения – студенты, которые продвигают в своих учебных заведениях экопросвещение и раздельный сбор отходов. Чтобы вступить в ряды эковолонтеров, достаточно быть увлеченным данной темой и хотеть помочь в решении глобальных экологических проблем, пишет "Тюменская область сегодня".

 "Собирать ненужную бумагу можно уже сейчас. Всю макулатуру мы передаем в центр приема вторсырья "Миротворец", с ними у нас заключен договор. В последний раз нам удалось собрать на переработку 100 кг бумаги", – сообщила руководитель экообъединения Евгения Ошуркова.

Теги: акция , волонтеры , макулатура , студенты , экология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021