Полтысячи иностранок завезли в тюменское село

Коров голштинской породы а автомобилях доставили в ПК "Молоко" Нижнетавдинского района прямо из Германии.

Таможенное оформление живой груз прошел в Смоленской области.

Ценное поголовье животноводы принимали 21 и 22 октября. "При поступлении в адреса грузополучателей племенной скот был выгружен в отдельные помещения и поставлен на карантин сроком не менее 30 дней, в ходе которого будут проведены профилактические и диагностические мероприятия. По результатам исследований карантин будет снят", - сообщили в Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.