Полтысячи иностранок завезли в тюменское село

15:54 22 октября 2021
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Коров голштинской породы  а автомобилях доставили в ПК "Молоко" Нижнетавдинского района прямо из Германии.

Таможенное оформление живой груз прошел в Смоленской области.

Ценное поголовье животноводы принимали 21 и 22 октября. "При поступлении в адреса грузополучателей племенной скот был выгружен в отдельные помещения и поставлен на карантин сроком не менее 30 дней, в ходе которого будут проведены профилактические и диагностические мероприятия. По результатам исследований карантин будет снят", - сообщили в Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

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