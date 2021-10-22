Полтысячи иностранок завезли в тюменское село

Коров голштинской породы а автомобилях доставили в ПК "Молоко" Нижнетавдинского района прямо из Германии.
Таможенное оформление живой груз прошел в Смоленской области.
Ценное поголовье животноводы принимали 21 и 22 октября. "При поступлении в адреса грузополучателей племенной скот был выгружен в отдельные помещения и поставлен на карантин сроком не менее 30 дней, в ходе которого будут проведены профилактические и диагностические мероприятия. По результатам исследований карантин будет снят", - сообщили в Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru