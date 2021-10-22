Врачи кардиоцентра в Тюмени получили благодарственные письма облдумы

Благодарственные письма Тюменской областной думы вручил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов врачам Тюменского кардиологического научного центра.

Татьяна Полковникова в медицине работает 29 лет. Начинала трудовой путь санитаркой, сейчас - заведующая кардиологическим отделением №1, один из ведущих специалистов подразделения в области неотложной кардиологии и реанимации. Во время пандемии врач трудилась в отделении стационара, находилась в условиях контакта с больными с COVID-19.

"Новая инфекция может иметь последствия. Сейчас увеличилось число пациентов с заболеваниями сердца, например, тромбозами после перенесенного коронавируса. Среди госпитализированных стало больше молодых людей. Если раньше инфаркт мы в подавляющем большинстве наблюдали у пациентов старше 60 лет, то теперь не редкость, когда мы спасаем жизни 30-летних", - поделилась Татьяна Полковникова.

Людмила Зырянова - врач ультразвуковой диагностики, в системе здравоохранения 28 лет. Только за последние три года она провела более 15 тысяч исследований, из них половину составили исследования сердца и сосудов.

"Медицинские работники достойно выполняют свой долг даже в самое непростое время. Областные награды — это признательность за высокий профессионализм, верность избранному делу, милосердие, умение действовать в самых сложных ситуациях. Ваш труд заслуживает особого внимания", - обратился первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов к врачам.