В Тюмени запустили проект для помощи юным мамам

Региональный центр "Семья" запустил проект комплексного социально-психологического сопровождения несовершеннолетних беременных и родивших детей "В помощь маме!", который позволить снизить риск социального сиротства.

"Цель проекта "В помощь маме!" — повышение качества жизни несовершеннолетних беременных и матерей через развитие системы комплексной медико-психолого-педагогической помощи и региональных практик, направленных на формирование семейных ценностей. Мы планируем развитие межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, внедрение эффективных механизмов оказания помощи несовершеннолетним беременным и родившим", - сообщила замдиректора центра Алена Матюханова.

В рамках проекта организаторы планируют усилить и расширить социально-психологическую поддержку беременным и родившим девушкам, чтобы снизить количество отказов от новорожденных, обеспечить помощь в окончании программ образования и содействие в трудоустройстве юных матерей.

Инициаторы проекта намерены провести социологическое исследование, сформировать межведомственную команду специалистов и единые подходы к профилактике социального сиротства и отказов от новорожденных, оказанию социально-психологической помощи несовершеннолетним беременным и юным мамам. Специалисты "Семьи" проводят оценку состояния несовершеннолетних, ресурсов семьи и ситуации в целом, выявляют потребности в получении социальной и иных видов помощи.

Организовать качественное сопровождение юных матерей уже зарекомендовавший себя межведомственный проект "Светофор", который позволяет оперативно выявлять социальные риски и угрозы для безопасности детей и семей региона.