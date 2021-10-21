Тобольский перинатальный центр стал более современным

В перинатальном центре Областной больницы № 3 завершился капитальный ремонт отделения анестезиологии-реанимации, родового отделения с операционными блоками и второго акушерского отделения.

В помещениях обновили отделку стен, пола и потолка. При выполнении интерьерных работ использовались современные гипсометаллические медицинские панели с антибактериальным покрытием, чтобы минимизировать количество пыли, патогенных бактерий и микроорганизмов.

Наряду с косметическим ремонтом в отделениях перинатального центра полностью заменили электропроводку, установили новые отопительные и канализационные системы. Перестроены входные группы с подъездными путями к ним, отремонтированы кровля и фасад. После завершения строительных и отделочных работ обновлённые помещения оснастили современной мебелью и передовым медицинским оборудованием.

"В ходе капитального ремонта перинатального центра мы преображаем его в современное медицинское учреждение, наполненное уютом и теплом, стремимся создать приятную, почти домашнюю атмосферу. Очень важно, чтобы в особенный момент жизни наших пациенток они чувствовали себя спокойно и комфортно. Просторные светлые палаты, выполненные в различных цветовых гаммах, отвечают требованиям медицинского персонала и ожиданиям пациенток", — рассказала заведующая перинатальным центром Надежда Тайлакова.

Капитальный ремонт и совершенствование технического оснащения перинатального центра ОБ №3 способствует реализации на территории региона национального проекта "Здравоохранение", так как позволяет существенно повысить качество оказываемой в обновлённых отделениях медицинской помощи и повышает её доступность для жительниц Тобольского района.