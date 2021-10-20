Двухдневная выставка о личном и принятии себя открывается в "Конторе пароходства"

Выставка "Принятие" тюменского фотографа и блогера Полины Бронз познакомит жителей города с людьми, которые научились принимать себя такими какие есть, а также научит как не стесняться себя и своей внешности.

Открытие выставки в выставочном пространстве "Конторы пароходства" состоится 22 октября в 14:00 и 18:00. действовать она будет всего дня дня с 10:00 до 21:00, вход бесплатный. Посетители выставки увидят сто портретов людей различной внешности без макияжа, фотошопа и фильтров и личные истории участников об отношении к себе.

Для жителей и гостей города подготовлена тематическая программа. 23 октября в 15:00 пройдет экскурсия по выставке, а в 18:00 лекция на тему взаимосвязи самооценки и фотографии автора проекта Полины Бронз.

24 октября в 14:00 тюменцы зададут вопросы автору, а в 15:00 в выставочном зале пройдет лекция практикующих психологов Елены Караберовой и Натальей Иванцовой. Эксперты разберут возникновение ощущений счастья и успеха от внешних данных и социальной оценки, расскажут о внутренних опорах и затронут тему влияния социальных сетей на эмоциональные нарушения.