Более 2600 тюменских школьников переведены на дистант в связи с ОРВИ и коронавирусом

По данным на 19 октября, в 34 школах Тюменской области 90 классов, в которых обучаются 1270 детей переведены на дистанционное обучение в связи с тем, что более 20% учеников в классе болеют ОРВИ. Из-за COVID-19 в 22 школах региона закрыто 58 классов, в которых обучаются 1374 учеников, сообщает Оперштаб.

Также в связи с заболеванием ОРВИ закрыто 4 группы в трех детсадах закрыто четыре группы, которые посещали 37 детей. Из-за коронавируса в 41 детском саду закрыто 65 групп, их посещали 1290 детей.