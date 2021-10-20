Выставка "Дизайнеры городу" откроется в Тюмени

Союз дизайнеров России с 23 октября по 27 октября организует выставку-конкурс молодежных проектов в области дизайна "Дизайнеры городу".

Проекты на тему комфортной городской среды представили начинающие и уже зарекомендовавшие себя дизайнеры Тюмени. На выставке представлены архитектурные проекты, концепции использования городской среды, интерьеры, проекты улучшения визуальной среды города, айдентика, графика, мода и видео.

Торжественное открытие выставки и модный показ в музейном комплексе имени Ивана Словцова состоятся 23 октября, начало 17:00.

Выставка-конкурс "Дизайнеры городу" в рамках XXIII всероссийского фестиваля искусства дизайна "ДААФЕСТ". Она направлена на развитие творческих (креативных) индустрий в Тюменской области посредством выявления и поддержки молодых одаренных дизайнеров и архитекторов, студентов старших курсов, выпускников дизайнерских и архитектурных колледжей и вузов, а также пропаганды творческих (креативных) индустрий среди населения Тюмени.

В составе жюри — члены Союза дизайнеров России, Союза архитекторов России, дизайнеры из Омска, представители администрации города Тюмени. В дополнение к экспертной оценке пройдет зрительское голосование за лучшие молодежные проекты в режиме реального времени по QR-коду.

Проект реализован при поддержке областного бюджета из средств Фонда президентских грантов.