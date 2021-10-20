В тюменских моногоспиталях свободно 8% коек для лечения covid-пациентов

Число мест для лечения коронавирусных больных в Тюменской области корректируется с учетом необходимости, по данным на 19 октября, в моногоспиталях развернуто 3220 коек, из них свободны только 8 %.

Как сообщили в Оперштабе по Тюменской области, в регионе действуют 16 моногоспиталей, последний из них развернут 14 октября на базе ЛРЦ "Градостроитель".

"Полной загрузки нет. Региональный департамент здравоохранения следит за тем, чтобы свободные койки были всегда. Если будет необходимость, будут введены из резерва дополнительные койко-места", - пояснили в Оперштабе.

В Тюменской области с 37 недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, коэффициент распространения - 1,06 (в УрФО - 1,03 (общероссийский показатель - 1,05). ) За вчерашний день число выявленных за сутки больных превысило 300 человек при этом выписались из больниц лишь 142 человека.