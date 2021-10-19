В Тюменской области лишь 1,5 % привитых заразились коронавирусом

В регионе привито 633 тысячи человек, из них более 591 тысячи прошли полный курс вакцинации. Процент заболевших после получения полного курса вакцинации составляет 1,5%, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Вакцинация не исключает заражения, но серьезно снижает риск развития осложнений. Но нужно учесть, что только спустя 21 день после постановки однокомпонентной вакцины или второй дозы двухкомпонентного препарата в организме человека формируются защитные антитела. "Не забывайте соблюдать меры профилактики COVID-19 даже после вакцинации. Носите маски, следите за гигиеной рук, соблюдайте социальную дистанцию", - напоминают в РПН.

В Тюменской области поставить прививку можно в поликлиниках, в ТЦ, в мобильных пунктах вакцинации. Запись доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру - 122. Сведения о дополнительных пунктах вакцинации еженедельно публикуются на портале "Территория здоровья".